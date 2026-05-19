尾道市の公共工事2件の予定価格を事前に漏らしたとして起訴されている職員が、懲戒免職となりました。■尾道市平谷祐宏 市長「誠に申し訳ございませんでした。」懲戒免職となったのは、尾道市上下水道事業管理者の69歳の被告です。被告は、2023年と去年、市が発注した工事の入札予定価格を建設会社の元社長に漏洩した罪で起訴され、裁判で起訴内容を認めています。尾道市の平谷市長は自身の給料の1か月分を50パーセントの