2026年5月17日、韓国・ニューシスによると、京畿道・水原の大型ショッピングモールで旭日旗のタトゥーを入れている韓国人とみられる男性が目撃され、物議を醸している。ネット上のコミュニティーに同日、「いまだに韓国にこんな人が」というタイトルで写真が投稿された。写真には、ムービングウォークに立つ短パン姿の男性が写っており、左足のふくらはぎに旭日旗のような絵柄のタトゥーが入っていることが確認できる。韓国広報専