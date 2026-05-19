ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）＆木原龍一（33）が17日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。「Newエキシビプログラムをつくりました」と明かし、スケートリンクでの写真や演技の一部を動画で披露した。【動画】「Newエキシビプログラムをつくりました」スケートリンクで演技を見せるりくりゅうペア※3