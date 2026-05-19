元K-1プロデューサーで現在は格闘技中継の解説やライターとして活動する中村拓己氏が、話題の格闘技イベント『BreakingDown（BD）』について、一般的な格闘技との違いを“一言”で言語化し、多くの賛同を得ている。【画像】元BreakingDown王者・井原良太郎が「BD=PK」に反論朝倉未来がプロデュースするBDは、「1分1ラウンド」という短期決戦ルールで最強を決める格闘技イベント。2021年にスタートし、今年3月の『BreakingDown1