◇ナ・リーグパドレス1―0ドジャース（2026年5月18日サンディエゴ）パドレスは18日（日本時間19日）、本拠でのドジャース戦との首位攻防初戦に勝利を収め、4連勝で首位に立った。先発のマイケル・キング投手（30）が7回4安打無失点と試合をつくり、8回はアダム、9回は絶対的守護神のメーソン・ミラー投手（27）が確実に締め、15セーブ目を記録した。最少得点を守り切った。初回1死、2番・アンドゥハーがドジャース先発・