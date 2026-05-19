俳優の桐谷美玲が19日、都内で行われた光美容器ブランド『Ulike（ユーライク）』の新製品発表会に出席した。【写真】サプライズ！そっくりな”氷像”に感激した桐谷美玲同ブランドは、ベストセラーモデルをアップグレードした『Ulike Air 10 Max IPL 光美容器』や、男性の剛毛ケアに特化した『Ulike X Max IPL 光美容器』などを新たに発売する。新ブランドアンバサダーに就任した桐谷は「本当にうれしく思っている」と笑顔を