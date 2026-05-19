◇ナ・リーグドジャース0−1パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数2安打で3試合続けてマルチ安打をマーク。先発した山本由伸投手（27）は今季最多107球を投げ7回1失点と力投も打線が振るわず連勝が5で止まり、首位から陥落した。大谷は初回の第1打席は相手先発・キングの外角スライダーに左飛。4回の第2打席