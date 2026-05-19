元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に19日、出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件について、「闇バイト」からの脱却を強調した。この事件は今月14日、同町の住宅で発生した。69歳の女性が殺害され、警察は16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕。17日には海外逃亡しようとしていた28歳の男性と、横浜市内にいた25歳の女性の夫婦もそれぞれ逮捕された。夫婦は指示役とみられ