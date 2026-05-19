Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。必要な瞬間に工具が見当たらない。キャンプで薪をちょっとだけ処理したい……なんて経験はありませんか？ こうした事態に備えて、重くてかさばる工具セットを持ち歩くのは現実的じゃないですが、ポケットサイズの「20-in-1 マルチツールカード」なら、スマートに備えることができます。今回は