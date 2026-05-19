Image: SpaceX 宇宙事業の盛り上がりとともに、どんどん混み合っていく地球低軌道。そこには、データを収集しているものもあれば、すでにゴミとなってしまったもの、本来は地球に帰還するはずが戻れないでいるものなどいろいろです。SapceXの2段式ロケット、ファルコン9の上部は、まさにそんな戻るはずが戻れなかったもの。今、これが月に激突するリスクが指摘されています。8月に月に激突地