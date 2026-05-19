ハミルトンは、「カーキ ネイビー」コレクションから、新作「カーキ ネイビー スキューバ」と「カーキ ネイビー スキューバ GMT」を5月12日に発売した。カーキ ネイビー スキューバカーキ ネイビー スキューバ GMT近年のハミルトンらしく、ミリタリー由来の無骨さを残しながらも、かなり現代的なダイバーズデザインへ寄せてきた印象だ。特に波をモチーフにした文字盤は、光の当たり方によって陰影が強く浮かび上がり、スポーティー