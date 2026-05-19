【モデルプレス＝2026/05/19】株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、ポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」となって、5月26日から6月8日まで期間限定でJR池袋駅構内南通路 池袋南改札前206に登場する。【写真】「たべっ子どうぶつLAND」どうぶつさんが可愛すぎる13種のミニ巾着◆「たべっ子どうぶつLAND POP UP STOR