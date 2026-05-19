【モデルプレス＝2026/05/19】モデルの高垣麗子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への弁当を披露し、話題となっている。【写真】46歳ママモデル「タンパク質と炭水化物でバッチリ」運動会の練習控える娘への手作り弁当◆高垣麗子、8歳娘への弁当公開高垣は「今日のお弁当」と題し、写真を投稿。ポムポムプリンのふりかけを添えたはと麦ごはん、ほうれん草ナムル、ミニトマト、米粉のから揚げ、ゆで卵、カレーきん