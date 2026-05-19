【モデルプレス＝2026/05/19】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の息子の弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「大きすぎて食べ応えありそう」ビッグサイズ鮭弁当◆織田信成、巨大鮭が載った弁当披露長男の高校入学以降「＃弁当備忘録」とハッシュタグを添え、弁当を公開している織田。「どう考えてもデカ過ぎ」と評した大きな鮭が載ったご飯、たっ