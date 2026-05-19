【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが5月18日、自身のInstagramを更新。街角でのショートパンツを身に着けたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳美人アナ「ほぼパジャマ」圧巻美脚際立つショーパン街角コーデ◆瀧山あかねアナ、街角でショーパンコーデ披露瀧山は「休日 ほぼパジャマみたいで恥ずかしいけれど動きやすさ重視」とビールなどの絵文字を添えて、街角でのショットを投稿。