【モデルプレス＝2026/05/19】フリーアナウンサーの青木裕子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「詰め方も彩りも完璧」前の晩に仕込んだ鶏ももチャーシュー弁当◆青木裕子、鶏ももチャーシューの手作り弁当公開青木は「前の晩に仕込んでおいた鶏ももチャーシューがいい感じに出来ました！」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の上に敷かれたサラダ菜の上に、鶏