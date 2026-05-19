記事ポイントAudi岐阜が5月16日(土)にリニューアルオープンします。最新CI「Progressive Showroom Concept(PSC)」を採用したショールームです。7台の最新モデル展示、Customer Private Lounge(CPL)、150kW急速充電器を備えます。 岐阜ヤナセAG販売が運営するAudi岐阜が、2026年5月16日(土)にリニューアルオープンします。最新ショールームコンセプトとデジタル商談スペースを備え、電気自動車 e-tronの販売体制も強化されます