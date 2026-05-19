記事ポイント会津天宝醸造株式会社が「鬼うま！夏メシ革命」を2026年6月1日に発売します青唐辛子と赤唐辛子、大根のパリパリ食感を組み合わせた旨辛タイプのおかず調味料ですご飯、そうめん、冷奴、野菜、鯖缶、サラダチキンなどに合わせられます 会津天宝醸造から、夏の食卓に向けた新商品「鬼うま！夏メシ革命」が登場します。暑い時期のご飯や麺、冷奴に合わせやすい、旨辛タイプのおかず調味料です。大根のパリパリ食感と