記事ポイント承認ボタン1つでEC定型業務が実行される国内初の自動化プラットフォーム「EeeeMO BRAIN」が2026年5月7日に提供開始完全自動と承認つき自動の二層構造で、人間が担う領域はCS対応・撮影出荷・経営判断の3カテゴリのみ特許出願中の三重防御（承認ボタン×ガードレール×フリーズ機能）でAIの暴走リスクを抑制 EC運営の定型業務をAIが担い、担当者は承認ボタンを押すだけで施策が実行されるプラットフォームが登場し