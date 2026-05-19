記事ポイントハイセンスジャパン株式会社が高画質4K液晶テレビ「U8Sシリーズ」を2026年5月下旬に発売します。Mini-LED Pro、Hi-QLED量子ドット、HI-VIEW AIエンジンPRO IIにより映像表現を高めています。Devialet監修の2.1.2空間サラウンドシステムや生成AI搭載のVIDAAを備えます。 ハイセンスジャパンから、高画質4K液晶テレビ「U8Sシリーズ」が登場します。Mini-LED ProとHi-QLED量子ドット、生成AIを活用する最新AIエンジ