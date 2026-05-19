記事ポイント2026年5月11日、アゼルバイジャン共和国・クバで「2026 Miss SAKE Azerbaijan」関連の日本文化交流企画が実施されました現地メディアや動画報道でも取り上げられ、国際的な注目を集めています2026年6月16日（火）には東京・乃木會館にて「日アゼル文化交流レセプション 2026」が開催されます 日本酒文化を軸に、日本とアゼルバイジャンをつなぐ国際交流企画が動き出しています。THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 20