見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第37回）が19日に放送され、直美（上坂）のしたたかな言動が描かれると、ネット上には「返しが最高」「これはこれでカッコいい」「人の扱い方が上手すぎるw」といった声が相次いだ。【写真】明日の『風、薫る』千佳子（仲間由紀恵）を見つめるりん（見上愛）帝都医科大学付属病院で実習を続けるりん