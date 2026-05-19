記事ポイント脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が2026年5月29日(金)〜31日(日)、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されますCGOドットコム・揺蕩う脳髄・トミー(水溜りボンド)・マナリス・メンチニキとコラボした5つの脳汁屋台と、4種の新ドリンクを提供する「脳汁スタンド」が登場します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)やDJやついいちろ