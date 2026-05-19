ソフトバンク・上沢直之投手が19日、筑後市のファーム施設で体を動かした。グラウンドでは、トレーナーとともに軽めのジョグなどを行った。17日に登録を抹消。前日からリハビリ組に合流している。右肘の状態については「（表現が）難しいですが、普通ではなかったです」と話した。今後については「これを機にもう1回ベストな状態に戻して、チームに貢献できるようにしたい」今季は開幕投手も務め、ここまで8試合に先発し、