◇MLB パドレス1-0ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)ドジャースとパドレスの首位攻防戦1戦目は壮絶な投手戦となりました。ドジャースは山本由伸投手が先発マウンドに立ちますが、初回にミゲル・アンドゥハー選手にソロホームランを被弾します。しかしその後2回4回6回と三者凡退に抑える好投を続けます。7回、先頭打者にヒットを許すもその後はセカンドゴロ、空振り三振、ショートゴロで無失点としました。山本投手は7回107