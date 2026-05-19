ブンデスリーガこそ連覇を達成したものの、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)では準決勝で敗退し、バイエルン・ミュンヘンは今シーズンも欧州制覇を達成することができなかった。彼らにとってCL優勝は目標ではなくノルマに近いものになりつつあり、それに向けたオフシーズンでの新戦力獲得の重要度が増している。ヴァンサン・コンパニ監督やクラブ首脳陣は、左サイドバックの獲得を急いでいるようだ。このポジションにはアルフォンソ・