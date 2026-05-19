17日(現地時間)、堂安律や小杉啓太の所属するフランクフルトは、アルベルト・リエラ監督の解任を発表した。リエラ監督は、今年2月にディノ・トップメラー監督前監督の後任としてチームを引き継ぎ、チームの立て直しが期待されていた。しかし、同監督の就任後も成績は上向かず、ブンデスリーガでは最終節まで5試合連続未勝利。8位フィニッシュとなって来季のヨーロッパの各大会の出場権も逃していたことから、クラブの首脳陣は僅か3