ロッテは１９日、フィギュアスケート女子で２月のミラノ五輪銅メダルの中井亜美（１８）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が６月２１日の楽天戦（ＺＯＺＯ）で始球式を務めると発表した。中井は中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県内でトレーニングに励むなど、千葉にゆかりのあるアスリート。球団を通じて「始球式という大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます！野球経験はないので今からとても緊張しています