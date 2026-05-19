ブラジルサッカー連盟は日本時間19日、FIFAワールドカップ20262に臨むメンバー26名を発表。34歳となったネイマール選手が選出されるサプライズがありました。ネイマール選手は、2010年にデビューすると、その試合でゴールを決めるなど持ち前の得点力を発揮。2016年リオデジャネイロ五輪では、ブラジル男子サッカーに初の金メダルをもたらし、2022年のワールドカップでは、77ゴール目を挙げ、ペレ氏が持つブラジル代表歴代最多得点