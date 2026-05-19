女優の桐谷美玲が１９日、都内で行われた光美容器ブランド「Ｕｌｉｋｅ」の新商品発表会に出席した。新アンバサダーに就任した桐谷は、白のロングドレス姿で登場し「自分自身にかける時間を見つけるのって意外と難しい。Ｕｌｉｋｅなら隙間時間でケアできるので、無理なく出来るものと感じている。その素晴らしさをアンバサダーとして伝えていきたい」と意気込んだ。アンバサダーへの起用と桐谷の芸能生活２０周年を記念し、特