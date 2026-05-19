長野県松本市のキッセイ薬品工業は、血管炎の治療薬「タブネオス」を服用後に死亡した患者が20人報告されたと発表しました。厚生労働省は必要な安全対策を速やかに検討するとしています。血管炎の治療薬として使用されている「タブネオス」は、アメリカの製薬会社が開発し、国内ではキッセイ薬品工業が販売しています。キッセイ薬品工業は、「タブネオス」を服用した患者が重篤な肝機能障害を発症して死亡した症例が20件報告された