日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）が19日に放送され、パンチくんで人気の市川市動植物園のサル山に侵入した外国人が逮捕された事件を、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）がバッサリと切り捨てた。【写真】「きゃーこれは感動です」子ザルのパンチくんに届いた“驚きの光景”番組によると、事件は17日に発生。パンチくんらが暮らすサル山に自称米国籍の男子大学生が侵入。自称・米国籍歌手の男がその様子を撮影し、