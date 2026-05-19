文化放送は１９日、東京・浜松町の同局で定例社長会見を行い、田中博之社長がサッカー北中米Ｗ杯について言及した。同局は日本代表の全試合を地上波ラジオで実況中継する。田中社長は「ラジオは嫌な言い方をするとオールドメディア、いい言い方だと推し活メディアといわれる。我々はきちんと盛り上がる大型のイベントを取り扱っていかなければならない。ラジオとしての使命感がある。個人的にも（１９９８年に日本が初出場した