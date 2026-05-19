緑茶ブランド「綾鷹」に合うイオン限定おにぎりが、全国のイオン・イオンスタイル直営売場（東北地区を除く本州、四国）約380店舗であす5月20日から発売される。【画像】「綾鷹」に合うイオン限定おにぎり5種類の味の詳細コカ・コーラシステムは、まるで“淹れたて一杯目”のような味わいの緑茶ブランド「綾鷹」において、日本のソウルフードである「おにぎり」とお茶の食べ合わせをより気軽に体験していただく取り組みを強