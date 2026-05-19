「ツインズ−アストロズ」（１８日、ミネアポリス）アストロズの今井達也投手が先発マウンドに上がり、五回途中３失点で降板。ツインズのベルに痛恨の２打席連続アーチを被弾し、マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべたが、無四球投球。制球難改善の兆しが見えた中で、水入りとなってしまった。立ち上がりからストライクを先行させ、初回を三者凡退に抑えた今井。二回、１死からベルに高めに浮いたチェンジアップを捉えら