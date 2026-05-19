先週の新潟大賞典で１５着だったシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は、宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）を目指すことが分かった。５月１９日、清水久調教師が明らかにした。シュガークンはＧ１・７勝馬キタサンブラック半弟。２４年日本ダービー７着後に左前浅屈腱炎を発症し、前走が約２年ぶりの復帰戦だった。最下位に終わったが、２番手追走から直線ではいったん先