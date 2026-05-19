来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団すると発表した、月組トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）が１９日、大阪市内で退団会見を行った。鳳月にとって宝塚とは「空気」のような存在だったと明かした。「本当に息を吸うかのように劇団に向かっていたので。生活の一部というか、人生そのものみたいな感じですね」とにっこり。人間としてもたくさん成長させていただいた場所と語り、下級生には「いろいろな気持ちを経験しながら