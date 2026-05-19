◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースの山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に先発。初回に先制ソロを被弾したが立ち直り、７回まで１失点のハイクオリティースタート（７回以上自責２以下）を達成した。初回１死で２番アンドゥハーに対し、カウント２−２からスプリットを左越えにソロ弾を打たれた。初回に２７球を投げさせ