トルコサッカー連盟（TFF）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の暫定メンバー35名を発表した。欧州予選グループEをスペイン代表に次ぐ2位で終えたトルコ代表は、プレーオフ・パスC準決勝でルーマニア代表、決勝でコソボ代表を撃破し、ベスト4に進出した日韓大会以来24年ぶり通算3回目のワールドカップ出場を決めた。本大会ではグループDに入り、オーストラリア代表、パラグアイ代表、開催国のアメリカ代表と対戦す