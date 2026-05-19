BRITA Japanは、2026年5月18日、家計への影響や節約意識に関する「物価高×NISA時代の生活意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年4月27日から5月1日の期間、全国の20代〜60代の男女580人を対象に、インターネット調査にて実施された。○物価上昇の実感と生活への影響値上がりを感じるか、値上がりを感じたもの昨年2025年の春頃と比べて、身の回りのモノやサービスの値上がりを「とても感じる」(67.8%)と「少し感じる」(23.8%)