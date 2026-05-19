シマノは、ハイエンドモデル「S-PHYRE」のテクノロジーを継承したロードコンペティションシューズ「RC703」に、限定カラー「セージグリーン」を追加し、2026年5月16日に発売開始した。「RC703」限定カラー：セージグリーン落ち着きと洗練を兼ね備えたセージグリーンは、都会の街並みにも豊かな自然にも調和し、サイクリストの足元に上品な彩りとさりげない存在感を演出する。本モデルはレース志向の機能を多数搭載。スタックハイト