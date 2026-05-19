ニトリは5月19日、同社最小サイズとなるコンパクトな充電式ハンディファン「ミニ高速ファン（MN07NR）」の販売を、5月上旬から開始した。価格は1,990円。ニトリ「ミニ高速ファン（MN07NR）」。クリアとブラックの2色展開ポケットにすっぽり収まるサイズ感のハンディファン。見た目にも清涼感のあるクリアボディを採用し、カラーはクリアとブラックの2色を用意する。手に持つとかなりコンパクト軽さと風の強さを両立したとのことで