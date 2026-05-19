「個人向け国債」の金利が上昇を続けています。元本保証で運用できる安心感から、改めて注目する人も増えている一方、資産形成の主役として人気なのが「オルカン」です。では、100万円をそれぞれ運用した場合、将来受け取れる金額にはどのくらい差が生まれるのでしょうか。2026年5月募集分の個人向け国債の最新金利をもとに比較しました。個人向け国債とオルカン、それぞれの特徴は個人向け国債は日本国政府が発行する債券で、「変