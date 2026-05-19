Vの『Christmas Tree』が、Spotifyで5億回再生を突破した。ウィンターソングの枠を超えたロングヒットを記録している。【写真】V、豪華自撮り＆イメチェン披露これによりVは、『Love Me Again』『Winter Ahead』『FRI(END)S』『Slow Dancing』に続き、通算5曲目となるSpotify5億回再生を達成した。『Christmas Tree』は、ドラマ『その年、私たちは』のOSTとして、2021年12月24日のクリスマスイブに公開された。フィジカルアルバム