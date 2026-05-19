ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、所属事務所の代表に対する寂しさを吐露した。ツキは、5月18日に韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『いや、でも、本当に！』（原題）に出演し、OH MY GIRLのミミ、コメディアンのキム・ジユらゲストとともに、4人のMCとトークを繰り広げた。【写真】太ももの98％があらわに…ツキの“生美脚”この日の放送では、「私の人生の“腐った綱”（頼りにならない存在の比喩）」は何か