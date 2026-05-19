ファミリーマートは14日、レジ打ちや品出しなどの職業体験と同時に、食品ロス削減やフードドライブといったSDGsに関する取り組みにも触れられる「ファミマこども店長+SDGs」を、「ファミリーマート練馬西税務署前店」(東京都練馬区)で行った。コカ･コーラ ボトラーズジャパンと手を組んだ初めての試みで、ペットボトルのリサイクルの仕組みなどを親子で学べる内容となった。ファミリーマートでは、2009年から職業体験イベントを実