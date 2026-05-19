ファミリーマートの2026年度におけるスイーツの商品施策は、分かりやすさを重視し、定番商品の育成とコスパに優れた商品の展開を進める。25年度において、キャンペーン商品は好調だったものの、中高年女性向けの定番商品は手薄になっていたという。そこで、幅広い層に楽しんでもらうべく、定番のコンビニスイーツを強化する。また、12日には人気のシュークリーム2品を刷新したほか、食感にこだわった新商品2品を投入している。25年