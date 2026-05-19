&TEAMのKが再会した“韓国のお母さん”に、ファンから感謝の声が寄せられている。5月16日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY（アナザースカイ）』で、Kは練習生時代を過ごした思い出の地・ソウルを訪れた。【写真】&TEAM・Kと“韓国のお母さん”そのなかで特に反響を呼んだのが、Kが「韓国のお母さん」と呼ぶ食堂店主との再会だった。Kにとってソウルは、夢を追った場所であり、先の見えない時期に自