クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、“ちゅるん”とした食感のジェリーと、フルーツの組み合わせを楽しむ夏限定のドリンク2種『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー』と『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ』を、2026年5月27日から期間限定で販売する。※一部店舗、催事、KKD店舗以外の小売店では販売しない。サマーシーズン限定のKKDJの定番ドリンク『ジェリー in ソーダ』は、ジェ