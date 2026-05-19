【モデルプレス＝2026/05/19】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が5月17日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）との2ショットを公開した。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「豪華ですごい」イケメン恋人とのラブラブショット◆“きゃすたい”